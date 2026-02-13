Salvini sui medici di Ravenna indagati per ‘certificati anti-rimpatrio’ | Gravissimo da licenziamento radiazione e arresto

Matteo Salvini critica duramente i medici di Ravenna coinvolti nell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio, ritenendo il fatto molto grave. Secondo il leader della Lega, se le accuse verranno confermate, si tratterebbe di un comportamento inaccettabile, che merita conseguenze severe come il licenziamento, la radiazione dall’albo e anche l’arresto. La vicenda ha suscitato scalpore anche perché riguarda medici che avrebbero falsificato documenti per aiutare i clienti a evitare l’espulsione.

Ravenna, 13 febbraio 2026 – “Gravissimo. Se fosse confermato, sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando l'indagine in corso a Ravenna su presunte visite mediche anti-rimpatrio da parte di sei medici. L’inchiesta e la perquisizione nel reparto delle Malattie Infettive. Una perquisizione informatica ( e non solo) ha infatti interessato ieri il reparto delle Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna nell'ambito di un'indagine della polizia coordinata dai Pm Daniele Barberini e Angela Scorza in merito ai certificati medici necessari al via libera per l'accompagnamento degli extracomunitari irregolari ai Cpr - i Centri di permanenza per i rimpatri - e del conseguente volo aereo per i Paesi d'origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Ravenna, sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati arbitrari che hanno impedito il rimpatrio di alcuni migranti, con l’obiettivo di nascondere eventuali irregolarità o omissioni nelle diagnosi.

