Iris, un agente stanco e disilluso, si trova coinvolto in una vicenda rischiosa che nasce da una seduzione fatale. La sera, alle 23.40, il film

SEDUZIONE PERICOLOSA Iris ore 23.40 Con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman. Regia di Harold Becker. Produzione 1989. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Un poliziotto di New York, bravo ma stanco e disilluso indaga su una serie di delitti a sfondo sessuale. Si innamora durante le indagini di una bella bionda, ma è presto roso dal sospetto che sia lei l'assassina. PERCHE' VEDERLO perchè è splendidamente interpretato e ambientato. E perchè il regista riesce ad accompagnare fino in fondo lo spettatore nelle angoscianti incertezze del personaggio di Pacino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Seduzione pericolosa": la storia di un agente disilluso

