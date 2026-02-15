Seduzione pericolosa | la storia di un agente disilluso
Iris, un agente stanco e disilluso, si trova coinvolto in una vicenda rischiosa che nasce da una seduzione fatale. La sera, alle 23.40, il film
SEDUZIONE PERICOLOSA Iris ore 23.40 Con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman. Regia di Harold Becker. Produzione 1989. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Un poliziotto di New York, bravo ma stanco e disilluso indaga su una serie di delitti a sfondo sessuale. Si innamora durante le indagini di una bella bionda, ma è presto roso dal sospetto che sia lei l'assassina. PERCHE' VEDERLO perchè è splendidamente interpretato e ambientato. E perchè il regista riesce ad accompagnare fino in fondo lo spettatore nelle angoscianti incertezze del personaggio di Pacino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Con le lancette che scalano a ottantacinque secondi dalla mezzanotte, il Bollettino degli scienziati avverte che la rotta presa è pericolosa, ma la storia insegna che abbiamo ancora la forza di tornare indietro
Il Bulletin of the Atomic Scientists ha appena spostato le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte.
San Valentino: Nordest sempre più disilluso, 7 su 10 lo vedono solo una festa del consumismo. Aumenta la disaffezione.
La festa di San Valentino perde colpi nel Nordest.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il profumo, una storia di seduzione tra icone e tendenze(di Patrizia Vacalebri) CRISTINA PENCO, 'IL PROFUMO - UNA STORIA DI SEDUZIONE E IDENTITÀ FRA ICONE E TENDENZE' (Diarkos, Collana Brand, pp 384, euro 19,00) Per Cristina Penco, autrice del libro che ... ansa.it