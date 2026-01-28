Con le lancette che scalano a ottantacinque secondi dalla mezzanotte il Bollettino degli scienziati avverte che la rotta presa è pericolosa ma la storia insegna che abbiamo ancora la forza di tornare indietro

Il Bulletin of the Atomic Scientists ha appena spostato le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte. È il momento più vicino alla fine che si ricordi, e il segnale è chiaro: il rischio di catastrofe globale è concreto. La decisione di ridurre il tempo di 4 secondi riflette la crescente instabilità internazionale e le tensioni che attraversano il mondo. Nonostante tutto, gli scienziati ricordano che l’umanità può ancora scegliere di tornare indietro, ma il conto alla rovescia continua.

Il tempo dell'umanità non è mai stato così breve. Con una decisione che riflette la profonda instabilità del panorama globale, il Bulletin of the Atomic Scientists ha accorciato il tempo di 4 secondi, da 89 a 85, per arrivare alla mezzanotte dell'Orologio dell'Apocalisse. L'annuncio fatto dagli scienziati che si occupano di questa sorta di "cronometro del destino", considerato un segnale d'allerta prima di una possibile catastrofe globale, segna oggi il punto di massimo pericolo mai toccato dal 1947: mai la civiltà era stata giudicata così vicina a un punto di non ritorno.

