San Valentino | Nordest sempre più disilluso 7 su 10 lo vedono solo una festa del consumismo Aumenta la disaffezione

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa di San Valentino perde colpi nel Nordest. Secondo un sondaggio, sette italiani su dieci la vedono solo come una giornata dedicata al consumismo, senza più il sentimento di un tempo. La disaffezione cresce, e sempre meno persone si emozionano per questa ricorrenza.

San Valentino, per sette italiani su dieci del Nordest, è ormai una festa svuotata del suo significato originale, ridotta a mero esercizio di consumismo. Un sentimento particolarmente diffuso tra le donne, che raggiungono l’80% di adesione a questa visione critica della ricorrenza. L’analisi, condotta da Demos per l’Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, fotografa un cambiamento significativo negli ultimi anni rispetto alla percezione di San Valentino. La tradizionale festa degli innamorati, che si avvicina a un passo, appare sempre più distante dalle aspettative di una larga maggioranza della popolazione residente in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia autonoma di Trento.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su San Valentino Nordest

Sempre più persone scelgono la SPA a San Valentino

Sempre più coppie romane preferiscono trascorrere San Valentino in spa piuttosto che tra fiori e cene romantiche.

Carnevale e San Valentino, doppia festa in paese per i più piccoli e per i più grandi

Sabato 14, Bondeno si prepara a due feste in un solo giorno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Valentino Nordest

Argomenti discussi: San Valentino? Per il 70% delle persone a Nordest è solo festa commerciale: tra le donne (80%) ?prevale l’idea che sfrutti il consumismo; Manuale di sopravvivenza al San Valentino da single; San Valentino, pioggia nella settimana della festa degli innamorati. Alto il rischio valanghe. Previsioni; San Valentino, la Gen Z dice addio alle app d’incontri? Oggi l’anima gemella si trova in cucina.

san valentino nordest sempreSan Valentino? Per il 70% delle persone a Nordest è solo festa commerciale: tra le donne (80%) prevale l’idea che sfrutti il consumismoMancano tre giorni a San Valentino, ma l’opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento sembra essere piuttosto distaccata. Guardando ai ... ilgazzettino.it

san valentino nordest sempreSan Valentino alle Grotte del Caglieron di Fregona, il 14 e 15 febbraio tra arte e degustazioniFrancesca Bertolin, presidente Pro Loco Fregona: Tutto pronto per accogliere i visitatori in una speciale due giorni dedicata agli innamorati. nordest24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.