San Valentino | Nordest sempre più disilluso 7 su 10 lo vedono solo una festa del consumismo Aumenta la disaffezione
La festa di San Valentino perde colpi nel Nordest. Secondo un sondaggio, sette italiani su dieci la vedono solo come una giornata dedicata al consumismo, senza più il sentimento di un tempo. La disaffezione cresce, e sempre meno persone si emozionano per questa ricorrenza.
San Valentino, per sette italiani su dieci del Nordest, è ormai una festa svuotata del suo significato originale, ridotta a mero esercizio di consumismo. Un sentimento particolarmente diffuso tra le donne, che raggiungono l’80% di adesione a questa visione critica della ricorrenza. L’analisi, condotta da Demos per l’Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, fotografa un cambiamento significativo negli ultimi anni rispetto alla percezione di San Valentino. La tradizionale festa degli innamorati, che si avvicina a un passo, appare sempre più distante dalle aspettative di una larga maggioranza della popolazione residente in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia autonoma di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu
