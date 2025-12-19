Il weekend nel girone A di Seconda Categoria ha visto un importante allungo della Vadese, che rafforza la propria posizione in classifica. La lotta per i primi posti si fa sempre più avvincente, mentre la Santangiolese si trova in fondo alla graduatoria. Un turno ricco di emozioni e sorprese, che ridisegna gli equilibri del campionato e promette un finale di stagione ancora più avvincente.

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria. La Vadese allunga. Santangiolese ultima

L’ultimo weekend calcistico del girone A di Seconda categoria si è registrato l’allungo della capolista Vadese (foto). Ora i giallorossi guidano la graduatoria con 4 punti di vantaggio sul Cà Gallo e 6 sul tandem Vigor San Sisto - Valfoglia Tavoleto. In fondo alla classifica c’è la Santangiolese. L’attacco più prolifico è quello della Vigor San Sisto (24 reti), la difesa che ha subito di meno è quella della Vadese (11) invece quella che ha subito più reti è della Santangiolese (29 reti). Il Ca Gallo che in 12 partite aveva subito solo 7 reti, sabato scorso contro le Pole ne ha subite 5. Ben 24 i gol della 13ª giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Seconda categoria. La Vadese rinnova la tradizione: primato solitario e voglia di salire

Leggi anche: Seconda categoria, il punto del ds della Viridissima Smacchia. "La Vadese è la squadra da battere»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Seconda Categoria. La Vadese allunga. Santangiolese ultima; Prima Categoria D. Scomparso storico presidente di un club livornese.

Seconda Categoria. La Vadese allunga. Santangiolese ultima - L’ultimo weekend calcistico del girone A di Seconda categoria si è registrato l’allungo della capolista Vadese (foto). sport.quotidiano.net