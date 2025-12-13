Il diritto allo studio non ha confini | gli studenti del Grigoletti uniti per costruire una scuola in Perù

Gli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù. Questa iniziativa dimostra come il diritto allo studio possa superare confini geografici, offrendo opportunità di crescita e speranza a giovani di altre parti del mondo.

Angel e Catalina sono solo alcuni dei ragazzi che oggi, grazie all'iniziativa portata avanti dall'associazione Hapa Tuko, possono costruirsi un futuro in Perù. Questo grazie a progetti ambiziosi ma concreti in cui ogni singolo individuo può fare davvero la differenza. Tutto ciò è emerso. Pordenonetoday.it

