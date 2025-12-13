Il diritto allo studio non ha confini | gli studenti del Grigoletti uniti per costruire una scuola in Perù

Gli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù. Questa iniziativa dimostra come il diritto allo studio possa superare confini geografici, offrendo opportunità di crescita e speranza a giovani di altre parti del mondo.

Angel e Catalina sono solo alcuni dei ragazzi che oggi, grazie all'iniziativa portata avanti dall'associazione Hapa Tuko, possono costruirsi un futuro in Perù. Questo grazie a progetti ambiziosi ma concreti in cui ogni singolo individuo può fare davvero la differenza. Tutto ciò è emerso. Pordenonetoday.it

Permessi per diritto allo studio: l’ARAN chiarisce che le 150 ore non si riproporzionano in caso di aspettativa - 35942, l’ARAN ha chiarito che il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali richiesto da un docente non incide negativamente sul monte ore dei permessi per dirit ... orizzontescuola.it

Oltre un milione di borse di studio date senza diritto - E' quanto scoperto da controlli della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Università e della Ricerca che hanno intensificato ... rainews.it

Solo il 45% degli studenti aventi diritto alla borsa di studio potranno ricevere gli aiuti per l'Università - facebook.com facebook

Diritto allo studio: grazie a #unipr, a #Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto. Prima in Regione, #unipr si fa carico di oltre 350 borse, per uno stanziamento di Ateneo di oltre 1 milione e 800mila euro @RegioneER unipr.it/notizie/diritt x.com