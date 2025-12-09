Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno | scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperta dai carabinieri una discarica fantasma a Belmonte Mezzagno, dove venivano abbandonati e in alcuni casi incendiati rifiuti speciali. Due uomini di 57 e 53 anni sono stati denunciati con l'accusa di gestione illecita di rifiuti, realizzazione di una discarica abusiva e incendi di materiale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

scoperta discarica fantasma belmontePalermo. Scoperta discarica fantasma: due uomini denunciati per roghi e smaltimenti illeciti - I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno dato esecuzione alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Im ... Si legge su libertasicilia.it