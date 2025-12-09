Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno | scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti

Scoperta dai carabinieri una discarica fantasma a Belmonte Mezzagno, dove venivano abbandonati e in alcuni casi incendiati rifiuti speciali. Due uomini di 57 e 53 anni sono stati denunciati con l'accusa di gestione illecita di rifiuti, realizzazione di una discarica abusiva e incendi di materiale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it