Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno | scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti
Scoperta dai carabinieri una discarica fantasma a Belmonte Mezzagno, dove venivano abbandonati e in alcuni casi incendiati rifiuti speciali. Due uomini di 57 e 53 anni sono stati denunciati con l'accusa di gestione illecita di rifiuti, realizzazione di una discarica abusiva e incendi di materiale.
Palermo. Scoperta discarica fantasma: due uomini denunciati per roghi e smaltimenti illeciti - I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno dato esecuzione alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Im ...
