Scoperta la casa dello spaccio Cocaina metanfetamine e contanti Blitz della polizia | due arresti

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha scoperto una casa dello spaccio in via Cincinelli a Macerata, dopo aver ricevuto segnalazioni di frequenti movimenti sospetti. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato cocaina, metanfetamine e una grande quantità di denaro contante nascosti all’interno dell’abitazione. Due uomini sono stati arrestati sul posto.

Giro di spaccio in un’abitazione in via Cincinelli a Macerata, i residenti segnalano via vai sospetti e scatta il blitz della polizia: arrestati due uomini. L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto una casa dello spaccio nelle vicinanze dell’ospedale. L’operazione, frutto della collaborazione tra i cittadini e la polizia, ha portato all’arresto di due uomini, un maceratese di 46 anni e un extracomunitario di origini nigeriane di 29 anni, entrambi disoccupati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scoperta la casa dello spaccio cocaina metanfetamine e contanti blitz della polizia due arresti

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperta la casa dello spaccio. Cocaina, metanfetamine e contanti. Blitz della polizia: due arresti

Scoperta casa dello spaccio: due arresti

Una operazione della polizia ha portato all’arresto di due uomini, uno di Macerata e uno nigeriano, perché gestivivano una casa dello spaccio nella periferia della città.

Scoperta una casa dello spaccio, due arresti

I carabinieri di Lucca hanno chiuso una casa dello spaccio nel quartiere di San Concordio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Scoperta casa dello spaccio: due arresti; Sassari, irruzione della Polizia nella casa dello spaccio: due arresti - L'Unione Sarda.it; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Alla scoperta dei Musei del Cibo della provincia di Parma.

scoperta la casa delloScoperta casa dello spaccio: due arrestiOperazione della polizia a Macerata ... msn.com

scoperta la casa delloUna centrale dello spaccio scoperta a TriesteUn appartamento di via Canova come base per un giro di cocaina e hashish che fruttava fino a 70mila euro al mese. Misure cautelari per 15 persone, merce sequestrata per circa 7kg ... rainews.it