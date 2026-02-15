Scoperta la casa dello spaccio Cocaina metanfetamine e contanti Blitz della polizia | due arresti
La polizia ha scoperto una casa dello spaccio in via Cincinelli a Macerata, dopo aver ricevuto segnalazioni di frequenti movimenti sospetti. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato cocaina, metanfetamine e una grande quantità di denaro contante nascosti all’interno dell’abitazione. Due uomini sono stati arrestati sul posto.
Giro di spaccio in un’abitazione in via Cincinelli a Macerata, i residenti segnalano via vai sospetti e scatta il blitz della polizia: arrestati due uomini. L’operazione si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto una casa dello spaccio nelle vicinanze dell’ospedale. L’operazione, frutto della collaborazione tra i cittadini e la polizia, ha portato all’arresto di due uomini, un maceratese di 46 anni e un extracomunitario di origini nigeriane di 29 anni, entrambi disoccupati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
