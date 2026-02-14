Scoperta casa dello spaccio | due arresti

Una operazione della polizia ha portato all’arresto di due uomini, uno di Macerata e uno nigeriano, perché gestivivano una casa dello spaccio nella periferia della città. La scoperta è avvenuta dopo una serie di indagini sul traffico di droga, che hanno portato i agenti a perquisire un’abitazione isolata. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Macerata, 14 febbraio 2026 – Scoperta casa dello spaccio nella periferia della città: un maceratese di 46 anni e 29enne nigeriano sono finiti in manette. Gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto scattare il blitz nell'abitazione ieri, nel tardo pomeriggio. L'operazione, frutto della collaborazione tra i cittadini e la Polizia di Stato, ha condotto all'arresto dei due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli investigatori, a seguito di alcune segnalazioni, hanno concentrato la loro attenzione su una casa dove è stato notato un sospetto via vai; hanno proceduto quindi con una perquisizione domiciliare trovando il proprietario in compagnia di un cittadino straniero e di altre persone che stavano consumando e acquistando sostanza stupefacente.