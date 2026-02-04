Scoperta una casa dello spaccio due arresti

I carabinieri di Lucca hanno chiuso una casa dello spaccio nel quartiere di San Concordio. Due persone sono state arrestate durante l’operazione. La scoperta è arrivata dopo settimane di indagini, portando all’arresto di due uomini che gestivano l’attività illecita. La casa è stata sequestrata e gli investigatori continueranno a lavorare per capire se ci sono altri coinvolti.

Lucca, 4 febbraio 2026 – Smantellata dai carabinieri una casa dello spaccio nel quartiere di San Concordio. Lunedì pomeriggio, a Lucca, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Lucca, San Concordio e Lammari, hanno tratto in arresto un 24enne tunisino, nullafacente, incensurato e un 31enne algerino, nullafacente, con precedenti, entrambi domiciliati a Lucca. L'accusa per cui entrambi sono finiti in carcere è di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da diversi giorni, i Militari dell'Arma avevano attenzionato l'abitazione dove i due uomini vivevano unitamente ad altri cittadini extracomunitari, questi ultimi al momento risultati estranei ai fatti, riscontrando un insolito viavai di persone.

