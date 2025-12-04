Violento scontro fra auto e moto | giovane trasportato in ospedale in gravi condizioni

Un violento incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Riolo Terme, in seguito a uno scontro fra auto e moto, con un giovane che è rimasto ferito. Le circostanze dell'incidente sono al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina. Tutto è accaduto intorno alle 17.30 in via Massarenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Violento scontro fra auto e moto: giovane trasportato in ospedale in gravi condizioni

