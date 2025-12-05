Sciame sismico in Romagna sei scosse nella notte

Epicentro tra Cesena e l'area toscana di Chiusi della Verna L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sciame sismico in Romagna, sei scosse nella notte

Altre letture consigliate

#Terremoto Nella notte sciame sismico tra Romagna e Toscana. 6 scosse, di cui la più rilevante di magnitudo 2.5, sono state registrate tra Cesena e Arezzo. Non si hanno notizie di feriti o danni Vai su X

TERREMOTI AL LARGO DEL GARGANO: PROSEGUE LO SCIAME SISMICO CON EPICENTRO IN MARE. SONO 117 LE SCOSSE DI MAGNITUDO PARI O SUPERIORE A 2 REGISTRATE IN PROVINCIA DI FOGGIA Lo sciame sismico che interessa l’area del - facebook.com Vai su Facebook

Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana, scossa di magnitudo 2,5 - 36, con epicentro tra Verghereto (FC) e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo ... Si legge su rainews.it

Terremoto oggi tra Romagna e Toscana, sei scosse nella notte: «La più forte alle 3.36». Cosa sta succedendo - Uno sciame sismico è in corso dalla serata di ieri, giovedì 4 dicembre, tra Romagna e Toscana. Secondo ilmessaggero.it

Terremoto, sciame sismico tra Romagna e Toscana: magnitudo 2.5 - Dalla serata di ieri sono state registrate sei scosse, a partire dalle 22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2. Lo riporta tg24.sky.it

Sciame sismico in Romagna e Toscana: sei scosse avvertite, cosa sapere e come prepararsi - Un sciame sismico ha interessato le regioni della Romagna e della Toscana, registrando sei scosse di terremoto. Da notizie.it

Scosse di terremoto nella notte: sciame sismico tra Romagna e Toscana - Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana: scosse avvertite ma senza danni. Come scrive notizie.it

Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana - Sei scosse da ieri sera: quella più forte, di magnitudo 2. Secondo msn.com