Scosse di terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna | sciame sismico nella notte nessun danno

no sciame sismico è stato registrato nella notte tra il 4 e il 5 dicembre al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, interessando in particolare i territori di Chiusi della Verna (Arezzo) e Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Le scosse, rilevate dall’Ingv tra le 22:38 di ieri e le 3:36 di questa mattina, hanno avuto una magnitudo compresa tra 2 e 2.5. Gli eventi sismici sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione locale ma, secondo le prime informazioni, non si segnalano danni a persone o cose, né criticità significative. Non risultano, inoltre, chiamate alle forze dell’ordine o richieste di intervento. 🔗 Leggi su Lortica.it

