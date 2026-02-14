Sci di fondo con chi si giocherà una medaglia in staffetta l’Italia? Francia e USA spaventano

La Nazionale italiana di sci di fondo si prepara a sfidare la staffetta maschile, un appuntamento cruciale nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che Francia e USA si sono fatte avanti come potenziali avversarie da tenere sotto controllo. La squadra azzurra si allena con intensità, consapevole della sfida contro atleti di livello mondiale che puntano alla medaglia. La competizione si avvicina e gli italiani cercano di affinare ogni dettaglio prima di scendere in pista.

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana in vista della staffetta maschile, che rappresenta una delle due principali carte da medaglia della spedizione azzurra di sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo essere rimasta fuori dal podio nelle prime tre gare individuali, l'Italia punta forte sulla gara di domani per raggiungere uno dei grandi obiettivi del quadriennio. Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno le carte in regola per giocarsi il secondo o il terzo posto alle spalle della corazzata norvegese, che dovrebbe fare il vuoto vincendo in carrozza e consentendo a Johannes Hoesflot Klaebo di conquistare il quarto titolo in questa rassegna a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme.