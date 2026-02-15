LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia sogna una medaglia dopo 2 decenni

L’Italia spera in una medaglia nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo 20 anni di attese, grazie alla buona forma dei suoi atleti. La gara, trasmessa in diretta, ha attirato l’attenzione di molti appassionati che seguono con entusiasmo ogni movimento sulla neve. Gli atleti italiani sono pronti a sfidare le squadre più forti del mondo in questa finale decisiva.

La staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare individuali, che non hanno regalato medaglie alla squadra azzurra, l'Italia concentra ambizioni e speranze sulla prova a squadre, cerchiata in rosso sin dall'inizio del quadriennio olimpico. Il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino si presenta al via con l'obiettivo concreto di inserirsi nella lotta per il podio.

Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista per la seconda giornata di gare di sci di fondo ai Giochi Olimpici.

L’Italia ha sorpreso tutti nella staffetta femminile di sci di fondo, grazie a una performance energica e determinata.

