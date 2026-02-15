LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia sogna una medaglia dopo 2 decenni
L’Italia spera in una medaglia nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo 20 anni di attese, grazie alla buona forma dei suoi atleti. La gara, trasmessa in diretta, ha attirato l’attenzione di molti appassionati che seguono con entusiasmo ogni movimento sulla neve. Gli atleti italiani sono pronti a sfidare le squadre più forti del mondo in questa finale decisiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7.5 km maschile valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare individuali, che non hanno regalato medaglie alla squadra azzurra, l’Italia concentra ambizioni e speranze sulla prova a squadre, cerchiata in rosso sin dall’inizio del quadriennio olimpico. Il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino si presenta al via con l’obiettivo concreto di inserirsi nella lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia punta su Federico Pellegrino
Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista per la seconda giornata di gare di sci di fondo ai Giochi Olimpici.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: stupisce l’Italia nella staffetta femminile di sci di fondo!
L’Italia ha sorpreso tutti nella staffetta femminile di sci di fondo, grazie a una performance energica e determinata.
SPETTACOLO FRANZONI! ITALIA in testa in combinata | #MilanoCortina2026
LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: trionfo Norvegia! Azzurre da applausi: seste!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.24: A completare la top ... oasport.it
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaIl momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, domenica 15 febbraio (dalle ore 12.00), è in programma la staffetta maschile di sci di fondo valevole ... oasport.it
COSA ABBIAMO VISTOOOOO Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol… CI AVETE F x.com
LA NOSTRA DIRETTA / Sci di fondo, freestyle, alpino, biathlon e ghiaccio: gli azzurri in gara oggi sabato 14 febbraio nelle prove che assegnano medaglie. Attesa per il gigante maschile, la sprint di biathlon e i 1500 di short track. Cronaca e aggiornamenti in te facebook