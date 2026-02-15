Sci Nordico | Bronzo Italiano alla Staffetta Fine di un’Attesa Ventennale ai Giochi di Milano Cortina 2026

L’Italia conquista il primo podio nella staffetta di sci nordico ai Giochi di Milano Cortina 2026, rompendo una lunga attesa di vent’anni. La squadra azzurra ha staccato gli avversari nella gara di domenica, portando a casa il bronzo dopo anni di delusioni. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra gli atleti italiani e gli appassionati che seguono lo sport.

Un Bronzo che Rompe la Maledizione: L’Italia Riconquista il Podio nella Staffetta di Sci Nordico dopo 20 Anni. Lago di Tesero, 15 febbraio 2026 – L’Italia ha interrotto un digiuno di medaglie ventennale nello sci nordico olimpico, conquistando il bronzo nella staffetta maschile 4×7,5 chilometri ai Giochi di Milano Cortina 2026. Davide Ganz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno completato la gara con un tempo di 1:05:11.9, alle spalle della Norvegia (1:04:24.5) e della Francia (1:04:46.2), regalando all’Italia un momento di grande orgoglio e riaccendendo l’entusiasmo per una disciplina che aveva perso smalto negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

