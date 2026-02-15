Sci di fondo staffetta maschile | Italia di bronzo! Pellegrino firma la rimonta a Milano-Cortina 2026
L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano-Cortina 2026, grazie alla rimonta di Federico Pellegrino. Pellegrino ha preso il passo nel finale, portando la squadra oltre la linea d’arrivo con un’azione decisa e spettacolare. I compagni Davide Graz, Elia Barp e Martino Carollo avevano già dato il loro contributo, ma è stato Pellegrino a fare la differenza negli ultimi chilometri. La medaglia arriva dopo una gara combattuta, in cui gli azzurri hanno superato diverse squadre europee.
Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano una splendida medaglia di bronzo nella 4×7,5 km. Decisivo l’ultimo giro del portabandiera azzurro che stacca Anttola e riporta l’Italia sul podio olimpico vent’anni dopo Torino. L’Italia torna sul podio olimpico nella staffetta maschile di sci di fondo. Nella 4×7,5 km di Milano-Cortina 2026 gli azzurri chiudono al terzo posto dietro Norvegia e Francia, al termine di una gara in crescendo. Dopo tre frazioni l’Italia era quarta, con Martino Carollo che aveva contenuto il distacco dai migliori. Tutto si è deciso nell’ultima parte, con Federico Pellegrino chiamato alla rimonta.🔗 Leggi su Sportface.it
