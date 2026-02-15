milano cortina italia medaglia di bronzo nella staffetta maschile dello sci di fondo

L’Italia conquista il bronzo nella staffetta maschile dello sci di fondo a Milano Cortina, portando a casa una medaglia dopo vent’anni. La squadra azzurra ha sfidato le alte quote e le condizioni difficili delle piste, ottenendo un risultato che riaccende l’entusiasmo per questa disciplina.

Vent'anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006, l’Italia torna sul podio nella staffetta maschile dello sci di fondo. Gli azzurri Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano il bronzo nella 4x7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. Ottimo il lancio della gara da parte di Graz, che effettua anche qualche metro in testa, cambiando con Barp in zona-podio: quest’ultimo ha un momento di crisi in salita, ma sa riprendersi e lasciare il testimone in 3a posizione. Crisi invece a metà percorso per Martino Carollo, con l'Italia che scivola in quarta posizione a ventuno secondi dalla top-3 e le medaglie che sembrano sfumare, prima della magia del portabandiera Federico Pellegrino: riaggancio e sorpasso alla Finlandia, è bronzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

