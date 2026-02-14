Giada D'Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco, rompendo il legamento crociato. La sciatrice si è ribaltata dopo aver perso il controllo in una curva, lasciando tutti sorpresi. La squadra ha immediatamente chiamato i soccorsi e ora si aspetta di conoscere l’entità precisa dell’incidente.

Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso. Giada si ferma subito ma si consola coi guanti regalati da Shiffrin La risonanza magnetica a cui è stata sottoposta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con rottura del legamento crociato anteriore, come confermato dalla Commissione Medica FISI, che valuterà nei prossimi giorni insieme a Giada e alla sua famiglia la data più adeguata per la ricostruzione chirurgica del crociato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Milano-Cortina, Giada d'Antonio cade in allenamento: ufficiale la rottura del crociato

