Sci di fondo tutte le medaglie dell’Italia con la staffetta alle Olimpiadi Ori nel 1994 e 2006 bronzo storico

L’Italia ha conquistato tutte le medaglie nello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa della brillante prestazione della staffetta maschile. La squadra azzurra ha vinto l’oro nel 1994 e nel 2006, e ora si aggiunge anche il bronzo, un risultato storico per il settore. La prova si è svolta sulla pista di Bormio, dove gli atleti italiani hanno dimostrato grande determinazione e velocità.

Lo sci di fondo italiano ha raggiunto l'obiettivo principale del quadriennio, salendo sul podio in una prova a squadre maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo ed un sontuoso Federico Pellegrino si sono attestati in terza posizione nella staffetta 4×7,5 km sulle nevi della Val di Fiemme, regalando all'Italia un risultato dall'enorme peso specifico. Il Bel Paese non saliva sul podio a cinque cerchi in questo format dal lontano 2006, quando il quartetto composto da Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi vinse per dispersione sulla pista di Pragelato conquistando il secondo oro olimpico di sempre nella staffetta maschile.