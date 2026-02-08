Olimpiadi scorpacciata di medaglie per l’Italia | bronzo per Fischnaller Lorello Goggia e Dalmasso Argento per la staffetta mista del biathlon – Le sfide

L’Italia conquista altre medaglie alle Olimpiadi. Riccardo Lorello ottiene il bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, dietro a Sander Eitrem della Norvegia. Buona giornata anche per le altre discipline, con medaglie di bronzo per Fischnaller, Lorello, Goggia e Dalmasso, e un argento per la staffetta mista del biathlon. La spedizione azzurra si fa valere in diverse specialità.

Altra medaglia per l’Italia nel pattinaggio di velocità. Arriva con Riccardo Lorello, che mette a segno una splendida medaglia di bronzo nei 5000 metri, vinti dal norvegese Sander Eitrem. Ai piedi del podio il campione azzurro Davide Ghiotto. Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia. Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard. Bronzo per l’Italia: Lucia Dalmasso è arrivata terza nel gigante parallelo femminile di snowboard.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Italia

Ultime notizie su Olimpiadi Italia

