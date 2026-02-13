Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida alla 10 km maschile storia attualità medaglie

Da oasport.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il norvegese Johannes Høsflot Klæbo ha vinto la medaglia d’oro nella gara dei 10 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando il sesto titolo olimpico della sua carriera in questa disciplina.

Il sesto dei dodici titoli conferiti nello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 10 km maschile. La competizione si disputerà nella giornata di venerdì 13 febbraio e assegnerà le proprie medaglie per la IV volta. La discussa equiparazione delle distanze fra i due sessi ha di fatto martoriato la 15 km, storica gara maschile, riducendola a 10 km. Indi per cui, c’è una sorta di revival degli anni ’90, perchè gli uomini si sono cimentati su questo chilometraggio già nelle edizioni di Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998. Dopodichè, la 10 km era stata rimossa dal programma a Cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci di fondo olimpiadi 2026 la guida alla 10 km maschile storia attualit224 medaglie

© Oasport.it - Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km maschile, storia, attualità, medaglie

Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km femminile, storia, attualità, medaglie

Questa mattina si è svolta la gara di sci di fondo sulla distanza dei 10 km femminili ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida allo skiathlon maschile, storia, attualità, medaglie

Domani si assegna la medaglia d’oro nello skiathlon maschile a Milano Cortina.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Federico Pellegrino a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci di fondo maschile; Sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le regole e la pista; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; Sci di fondo, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’importanza delle gare a squadre.

Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaTutto pronto a Tesero per la 10 chilometri maschile a tecnica libera con partenza a intervalli in programma stamattina (dalle ore 11.45) e valevole per i ... oasport.it

sci di fondo olimpiadiA che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: 10 km tl maschile, programma, streamingIl programma di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina è pronto a catturare nuovamente l'attenzione degli appassionati e chiama in causa  il ... oasport.it