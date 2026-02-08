Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida allo skiathlon maschile storia attualità medaglie

Domani si assegna la medaglia d’oro nello skiathlon maschile a Milano Cortina. È la sesta volta che questa gara apre le premiazioni olimpiche di sci di fondo ai Giochi invernali. Gli atleti si sfideranno sulla pista, e le aspettative sono alte, con molti occhi puntati sui possibili vincitori. La gara si svolge domenica 8 febbraio, e l’Italia spera di salire sul podio davanti al pubblico di casa.

Il secondo dei dodici titoli conferiti dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è rappresentato dallo skiathlon maschile, che nella giornata di domenica 8 febbraio assegnerà le proprie medaglie per la VI volta nella storia. Il format, concepito agli albori del III millennio, è stato incluso nel programma della manifestazione a Cinque cerchi a cominciare da Torino 2006. In un primo momento denominato “doppio inseguimento”, ha successivamente assunto l’attuale nome. Ha la caratteristica di tenersi in ambedue le tecniche, con la prima metà a svolgersi in tecnica classica e la seconda a skating. 🔗 Leggi su Oasport.it

