La discesa maschile e la prova femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronti a partire. Gli appassionati si preparano a seguire gli eventi in diretta, con orari già definiti e le tv pronte a trasmettere le gare. Gli atleti si stanno schierando ai pettorali di partenza, mentre la tensione tra gli sportivi cresce di minuto in minuto. È il momento di vivere l’adrenalina delle Olimpiadi, con il pubblico che aspetta impaziente di tifare i propri campioni.

La tensione è alle stelle, l’adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per l’evento più atteso dell’anno. Le Olimpiadi invernali dello sci alpino prendono ufficialmente il via con la discesa libera maschile, la gara regina scatterà alle 11:30. In campo femminile è in programma la seconda e ultima prova cronometrata in preparazione alla libera di domenica mattina: la partenza è prevista alle 11:30. In questa edizione si corre in due località diverse. Gli uomini si cimentano sulla leggendaria Stelvio di Bormio. Il grande favorito per la vittoria finale sembra essere lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica di specialità in Coppa del mondo e autore di una stagione caratterizzata da impressionante regolarità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari discesa maschile e prova femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina.

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

