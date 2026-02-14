Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge la gara di gigante maschile di sci alpino, una prova decisiva che potrebbe regalare una medaglia importante alla squadra italiana. La competizione inizia alle 10:00 e i tifosi potranno seguire la diretta in tv o in streaming, con i pettorali di partenza già annunciati. La squadra italiana punta a migliorare il risultato ottenuto nelle precedenti edizioni, sperando di conquistare una posizione di rilievo.

Si volta pagina con la speranza di conquistare nuove ed importanti soddisfazioni. Il rush finale dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina lascia spazio alle emozioni offerte dalle discipline tecniche. Ad aprire le danze sarà l’odierno slalom gigante maschile: le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30 sulla Stelvio di Bormio. Ha già portato a casa due medaglie di bronzo nel team combined e in SuperG, eppure rischia di essere il grande deluso di questa Olimpiade. Marco Odermatt si presenta al cancelletto di partenza con il ruolo di primo favorito e un grande interrogativo: il fuoriclasse elvetico riuscirà a gestire la pressione derivante dall’importanza della posta in palio? Gli austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz, l’elvetico Loic Meillard hanno vinto in Coppa del Mondo nel corso della stagione e sono tra gli autorevoli candidati alla conquista del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari gigante maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi si sono svolte le prove di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La discesa maschile e la prova femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono pronti a partire.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sci alpino oggi 8 febbraio: discesa libera femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Sci alpino oggi 12 febbraio: Super G femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Sci alpino oggi 7 febbraio: discesa libera maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi (giovedì 12 febbraio): orario superG femminile, startlist, streamingProsegue il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi è il giorno del superG femminile e sull'Olympia delle Tofane l'Italia ... oasport.it

A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante maschile Olimpiadi 2026: programma e streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il gigante maschile. L'appuntamento è domani, sabato 14 ... oasport.it

My Dolomiti. The xx · Intro. Mentre le gare olimpiche di sci alpino accendono l’atmosfera a Cortina d’Ampezzo e Bormio , è il vostro momento di entrare nel cancelletto di partenza! Sulla nuova Mastercard Slope, la pista Frara II in Alta Badia, potete misurare facebook

Lo sci alpino messicano continua a brillare a @milanocortina26! Questo weekend è il momento di Lasse Gaxiola, pronto a gareggiare in due prove decisive. Facciamo sentire il nostro sostegno: ogni discesa è un gesto di coraggio e orgoglio messicano. x.com