il cantiere di leonardo apre le porte durante le olimpiadi invernali

Durante le Olimpiadi invernali, il Castello Sforzesco di Milano apre le sue porte al pubblico per un evento speciale. Per la prima volta in 14 anni di lavori, i visitatori possono salire sui ponteggi e avvicinarsi al capolavoro di Leonardo da Vinci, la Sala delle Asse. L’apertura temporanea durerà fino a marzo 2026, offrendo un’occasione unica di vedere da vicino uno dei più grandi tesori del Rinascimento italiano.

A quattordici anni dall’avvio dei lavori di restauro, la Sala delle Asse del Castello Sforzesco spalanca i battenti al pubblico con un’opportunità senza precedenti: dal 7 febbraio al 14 marzo 2026, i visitatori possono salire sui ponteggi e ammirare da pochi centimetri il capolavoro di Leonardo da Vinci. L’apertura straordinaria coincide con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e rappresenta un evento eccezionale nel panorama culturale milanese, permettendo l’accesso diretto a un cantiere di restauro di altissimo valore scientifico. Muniti di caschetto protettivo, i visitatori si trovano a oltre dieci metri di altezza, faccia a faccia con la volta decorata, le lunette e il celebre monocromo a carbone realizzato dal maestro toscano e dalla sua bottega alla fine del Quattrocento per Ludovico il Moro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il 6 febbraio, Inter e Milan non giocheranno a San Siro a causa della cerimonia di apertura.

