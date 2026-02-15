Schillaci sul caso del cuore bruciato | ‘Tragedia senza precedenti ma l’Italia rimane un’eccellenza’

Il ministro della Salute, Schillaci, ha commentato il caso del cuore bruciato all’Ospedale Monaldi di Napoli, spiegando che si tratta di una tragedia senza precedenti causata da una complicazione durante un intervento chirurgico. La vicenda ha evidenziato i rischi di un procedimento che si è concluso con un organo inutilizzabile, mettendo in luce le difficoltà di gestire emergenze di questo tipo. Nonostante la gravità dell’accaduto, Schillaci ha affermato che l’Italia mantiene un livello di eccellenza nel settore sanitario, anche di fronte a episodi come questo.

Il caso del “cuore bruciato” all’Ospedale Monaldi di Napoli ha scosso l’Italia intera. Non è solo una vicenda sanitaria, ma è il racconto di una corsa contro il tempo che si è fermata davanti a un errore, di una sala operatoria pronta a restituire la vita e di un organo arrivato senza più forza di battere. Un bambino di due anni e quattro mesi è entrato in sala operatoria lo scorso 23 dicembre per ricevere un cuore nuovo. L’organo però, secondo quanto denunciato, si sarebbe danneggiato durante il trasporto, presumibilmente perché conservato con ghiaccio secco invece che con il ghiaccio sterile previsto dai protocolli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi.

Giovanni Schillaci ha definito inaccettabile l’incidente che si è verificato questa mattina al pronto soccorso, dove un paziente è rimasto ferito durante le cure.

