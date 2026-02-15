Cuore bruciato Schillaci | inaccettabile
Giovanni Schillaci ha definito inaccettabile l’incidente che si è verificato questa mattina al pronto soccorso, dove un paziente è rimasto ferito durante le cure. La causa sembra essere un errore nelle procedure di assistenza, che ha portato a un danno alla persona. La direzione dell’ospedale ha già avviato le verifiche per individuare le responsabilità e migliorare i protocolli di sicurezza. Nel frattempo, i medici continuano a lavorare per garantire cure di qualità e ridurre i rischi per tutti i pazienti.
9.00 "Quanto è accaduto è inaccettabile. Attendiamo di verificare la responsabilità. La sicurezza delle cure è un impegno costante" "per garantire che ogni paziente riceva sempre la migliore assistenza con il minimo rischio di danno alla salute".Così il ministro della Salute Schillaci a Repubblica sul bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. "Mi ha colpito profondamente e stiamo facendo tutto il possibile.Siamo vicini ai genitori"."Le nostre verifiche procedono". Nei prossimi giorni gli ispettori saranno a Bolzano e Napoli.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»
Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.
Cuore bruciato,bimbo non trapiantabile?
Al Monaldi di Napoli, i medici hanno deciso di opporsi al parere richiesto dai genitori del bambino, che proveniva dal Bambino Gesù di Roma, sulla non trapiantabilità del suo cuore bruciato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
