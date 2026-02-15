Cuore bruciato Schillaci | inaccettabile

Giovanni Schillaci ha definito inaccettabile l’incidente che si è verificato questa mattina al pronto soccorso, dove un paziente è rimasto ferito durante le cure. La causa sembra essere un errore nelle procedure di assistenza, che ha portato a un danno alla persona. La direzione dell’ospedale ha già avviato le verifiche per individuare le responsabilità e migliorare i protocolli di sicurezza. Nel frattempo, i medici continuano a lavorare per garantire cure di qualità e ridurre i rischi per tutti i pazienti.

9.00 "Quanto è accaduto è inaccettabile. Attendiamo di verificare la responsabilità. La sicurezza delle cure è un impegno costante" "per garantire che ogni paziente riceva sempre la migliore assistenza con il minimo rischio di danno alla salute".Così il ministro della Salute Schillaci a Repubblica sul bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. "Mi ha colpito profondamente e stiamo facendo tutto il possibile.Siamo vicini ai genitori"."Le nostre verifiche procedono". Nei prossimi giorni gli ispettori saranno a Bolzano e Napoli.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.

Al Monaldi di Napoli, i medici hanno deciso di opporsi al parere richiesto dai genitori del bambino, che proveniva dal Bambino Gesù di Roma, sulla non trapiantabilità del suo cuore bruciato.

