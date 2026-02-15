Schianto tra bus e FlixBus Sette feriti in via Stalingrado

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un bus di linea Tper e un autobus FlixBus ha causato sette feriti questa mattina in via Stalingrado. Lo scontro si è verificato alle prime luci dell’alba, lasciando i passeggeri spaventati e alcuni con ferite leggere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause.

Sette feriti lievi e tanto spavento. È questo il bilancio dello scontro avvenuto ieri mattina all’alba, tra un bus di linea Tper, la linea 21, e un autobus FlixBus. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,25 in via Stalingrado, all’incrocio con via Sebastiano Serlio, dove sono subito intervenuti agenti della polizia locale e ambulanze del 118, per soccorrere i feriti. Stando a quanto ricostruito dagli operatori della Locale, intervenuti per i rilievi, in quel momento i semafori nella strada erano ancora lampeggianti e uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza, finendo per scontrarsi con l’altro autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

schianto tra bus e flixbus sette feriti in via stalingrado

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra bus e FlixBus. Sette feriti in via Stalingrado

Incidente tra un autobus e un Flixbus: 7 feriti all’alba in via Stalingrado a Bologna

Alle prime ore del mattino, un incidente tra un autobus Tper e un pullman FlixBus ha provocato sette feriti a Bologna.

Incidente all’alba tra un Flixbus e un autobus: sette feriti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Schianto tra bus e FlixBus. Sette feriti in via Stalingrado; A Bologna un pullman si scontra con un autobus, 7 feriti; L'AQUILA: SCHIANTO TRA BUS E MEZZO ASM E FRONTALE TRA AUTO CON FERITI, INFERNO SULLA STATALE 80; Schianto fra Flixbus e bus Tper in via Stalingrado, 7 feriti.

schianto tra bus eSchianto tra bus e FlixBus. Sette feriti in via StalingradoSette feriti lievi e tanto spavento. È questo il bilancio dello scontro avvenuto ieri mattina all’alba, tra un bus di linea Tper, la linea 21, e un autobus FlixBus. L’incidente è avvenuto intorno alle ... ilrestodelcarlino.it

schianto tra bus eSchianto frontale tra auto e pullman: muore ragazzo di 20 anniUn ragazzo di 20 anni, Giovanni Panichelli, è morto questa mattina in contrada Piana Sant’Angelo, nel Comune di San Salvo, sulla provinciale 197 che collega con San Salvo ... ilmessaggero.it