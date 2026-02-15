schianto tra bus e flixbus sette feriti in via stalingrado

Un incidente tra un bus di linea Tper e un autobus FlixBus ha causato sette feriti questa mattina in via Stalingrado. Lo scontro si è verificato alle prime luci dell’alba, lasciando i passeggeri spaventati e alcuni con ferite leggere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause.

Sette feriti lievi e tanto spavento. È questo il bilancio dello scontro avvenuto ieri mattina all’alba, tra un bus di linea Tper, la linea 21, e un autobus FlixBus. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,25 in via Stalingrado, all’incrocio con via Sebastiano Serlio, dove sono subito intervenuti agenti della polizia locale e ambulanze del 118, per soccorrere i feriti. Stando a quanto ricostruito dagli operatori della Locale, intervenuti per i rilievi, in quel momento i semafori nella strada erano ancora lampeggianti e uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza, finendo per scontrarsi con l’altro autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

