Incidente all’alba tra un Flixbus e un autobus | sette feriti

Alle ore 6.25 circa della mattina di oggi, sabato 14 febbraio, c’è stato un incidente stradale tra un autobus Tper della linea 21 e un Flixbus. Lo scontro è avvenuto in via Stalingrado, all’angolo con via Sebastiano Serlio. Nell’impatto sono rimaste ferite sette persone: sei passeggeri del bus di linea e l’autista del pulman. Come riporta l’emittente èTv, i feriti sono tutti di lieve entità e sono stati trasportati all’ospedale Sant’Orsola. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che dovrà analizzare quanto accaduto. Dalle prime ricostruzioni, come si evince anche dalla foto, sembra che il conducente del Flixbus sia finito sulla fiancata destra del bus 21.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Incidente tra un autobus e un Flixbus: 7 feriti all’alba in via Stalingrado a Bologna Alle prime ore del mattino, un incidente tra un autobus Tper e un pullman FlixBus ha provocato sette feriti a Bologna. Incidente all’alba a Terranuova Bracciolini: scontro tra due auto, tre feriti Un incidente si è verificato stamattina a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. INCIDENTE SPAVENTOSO TRA UNA SMART E UN AUTOBUS: 51ENNE MORTA SUL COLPO DURANTE SORPASSO - VIGASIO Argomenti discussi: Incidente all’alba in Autolaghi, code tra Busto e Castellanza; Incidente all’alba, santangiolino esce di strada alle porte di Crema; Incidente tra due mezzi pesanti, betoniera si ribalta in strada; Alba, incidente in corso XXV Aprile: auto si ribalta, un ferito. Incidente tra un autobus e un Flixbus: 7 feriti all’alba in via Stalingrado a BolognaLo scontro intorno alle 6,30: all’ospedale per qualche medicazione 6 passeggeri della lina 21 e l’autista della corriera privata ... ilrestodelcarlino.it Schianto sull’A8 tra Busto e Castellanza: due feriti e lunghe code verso MilanoIncidente all’alba con più veicoli coinvolti. Traffico rallentato per diversi chilometri in direzione del capoluogo. laprovinciadivarese.it Grave incidente in viale Ermocrate all'alba a Siracusa intorno alle 5 del mattino. Quattro giovani sono ricoverati in ospedale, due in prognosi riservata. Per gli altri due fratture sparse. Il sinistro è stato autonomo e si è verificato nei pressi del cimitero comunale. facebook Grave incidente prima dell'alba a Milano in Corso Sempione. Coinvolti un camion della nettezza urbana e due auto. Morto il conducente di una delle due vetture. x.com