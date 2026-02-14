Alle prime ore del mattino, un incidente tra un autobus Tper e un pullman FlixBus ha provocato sette feriti a Bologna. La collisione si è verificata alle 6,25 in via Stalingrado, all’incrocio con via Sebastiano Serlio, quando i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Un dettaglio concreto: i mezzi coinvolti stavano percorrendo la stessa strada in direzioni opposte, proprio mentre il traffico era più intenso.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Sette feriti lievi sono il bilancio dello scontro, avvenuto questa mattina intorno alle 6,25 in via Stalingrado, all’incrocio fra via Stalingrado e via Sebastiano Serlio, tra un bus di linea Tper, la linea 21, e un autobus FlixBus. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, in quel momento i semafori nella strada erano ancora lampeggianti e uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza. Anziana multata sul bus. Tper: "Titolo non valido per quella tratta" Nell’impatto, sei passeggeri del bus 21 sono rimasti lievemente feriti, così come l'autista del Fluxbus: tutti sono stati trasportati in codice uno al Sant’Orsola per essere medicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra un autobus e un Flixbus: 7 feriti all’alba in via Stalingrado a Bologna

