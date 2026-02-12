Sciabola in pedana a Foggia | grande attesa per la Seconda Prova Nazionale verso Roma 2026

La città di Foggia si appresta ad accogliere un evento di grande rilievo per il mondo della scherma italiana. Dal 13 al 15 febbraio, il quartiere fieristico ospiterà la Seconda Prova Nazionale di sciabola, con atleti cadetti, giovani e assoluti pronti a sfidarsi. L’attesa cresce, perché questa gara rappresenta un passaggio importante verso le qualificazioni per le Olimpiadi di Roma 2026. La città si prepara a vivere tre giorni di competizioni intense e di tensione sportiva.

Il programma della tre giorni foggiana è ricco e ben articolato. Si comincerà venerdì 13 con le prove dedicate ai Cadetti: alle 9:00 saranno di scena gli incontri femminili, mentre quelli maschili cominceranno alle 11:30. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La manifestazione non è solo un momento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione di promozione per Foggia e per l’intero territorio pugliese.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Foggia Sciabola

Questa mattina a Foggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola.

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, Brescia ospita la Seconda Prova Nazionale di fioretto, con gare per Cadetti, Giovani e Assoluti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Foggia Sciabola

Argomenti discussi: Circuito Europeo Under 17 – Tutti i risultati degli atleti italiani in pedana in questo sabato: 3° posto per Vincenzi nella tappa di sciabola a Praga; La Nazionale italiana di sciabola maschile in ritiro al Playhall Massimo Pironi; Presentata a Foggia la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di sciabola. Da venerdì lo spettacolo in pedana: fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma; Campionati italiani a squadre di sciabola U14 a Pescara.

Sciabola: bronzo per Vincenzi e argento a squadre a PragaLa domenica è il giorno della competizione individuale femminile e della gara maschile a squadre. Diletta Farneti vince quattro assalti nel girone, perdendone uno solo, e dopo aver battuto nei ... livornopress.it

Scherma, a Genova scendono in pedana la sciabola e la spadaDopo l'exploit delle ragazze azzurre, oro nel fioretto, oggi è il turno di altre due armi. Segui la diretta su Rainews.it Quinta giornata di gare a Genova per i Campionati Europei 2025, la seconda a ... rainews.it

Se nella seconda prova uno risponde in modo abbastanza completo alle due domande teoriche, ma nella redazione dell’atto sbaglia l’attribuzione dell’organo competente (indica il Consiglio invece della Giunta o viceversa), è automaticamente fuori - facebook.com facebook

Mattia Casse chiude davanti a tutti la seconda prova di discesa a Bormio, davanti ai compagni di squadra Florian Schieder e Giovanni Franzoni Dominik Paris e soprattutto Marco Odermatt hanno preferito invece frenare provando solo alcuni settori #Mil x.com