Fioretto Assoluti in pedana a Brescia | tutte le immagini della Seconda Prova Nazionale su Assalto TV

La Seconda Prova Nazionale di fioretto, svoltasi al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, ha visto protagonisti gli atleti nelle gare Assoluti maschili e femminili. Su Assalto TV sono disponibili tutte le immagini della giornata conclusiva, che ha rappresentato un momento importante per il circuito nazionale. Un’occasione per seguire da vicino le performances degli atleti e osservare gli sviluppi di questa competizione di rilievo.

Giornata conclusiva al Centro Sportivo San Filippo con le gare Assoluti maschili e femminili della Seconda Prova Nazionale. Le fasi salienti e le immagini dell'evento sono disponibili su Assalto – La TV della Scherma. La Seconda Prova Nazionale di fioretto, in programma dal 23 al 25 gennaio 2026, ha confermato Brescia come palcoscenico ideale per eventi di alto livello, offrendo tre giorni intensi di competizioni e spettacolo. Dal 23 al 25 gennaio, al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, si svolge la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto, con circa 900 atleti iscritti.

