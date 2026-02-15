Scatti d' autore e recensioni al top | un professionista ravennate si aggiudica l' oscar dei matrimoni

Un fotografo di Ravenna ha vinto il premio più ambito nel settore matrimoniale, grazie alle sue immagini sorprendenti e alle recensioni positive dei clienti. La sua passione si riflette nelle foto che catturano ogni dettaglio importante, come il sorriso degli sposi e le emozioni del grande giorno. La vittoria arriva dopo anni di impegno e di lavoro sul campo, che gli hanno permesso di distinguersi tra molti professionisti. Spesso, i clienti commentano la capacità dell'artista di raccontare storie d'amore attraverso le sue scelte artistiche.

Tra i professionisti premiati quest'anno c'è anche Vincenzo Pioggia Fotografo di Ravenna, ora nella lista delle aziende più apprezzate dalle coppie del nostro Paese Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide Inc., ha annunciato le aziende vincitrici della tredicesima edizione dei Wedding Awards. Tra i professionisti premiati quest'anno c'è anche Vincenzo Pioggia Fotografo di Ravenna, ora nella lista delle aziende più apprezzate dalle coppie del nostro Paese. Questi premi riconoscono l'eccellenza nel settore nuziale italiano e vengono assegnati unicamente sulla base di recensioni autentiche di coppie sposate di recente.