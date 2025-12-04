Il gruppo finanziario si aggiudica lo storico palazzo ravennate | 3,7 milioni per l' ex sede della Banca d’Italia

Un'operazione da 3,7 milioni per accaparrarsi lo storico palazzo nel centro storico di Ravenna e trasformarlo nel nuovo presidio operativo dell'azienda. Il Gruppo Finservice, imprese con base a Mantova impegnata nella finanza agevolata e consulenza gestionale per lo sviluppo d’impresa, si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

