L’imprenditore campano Luigi Bilancio si aggiudica l’Oscar della Moda

Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano, ha ricevuto il riconoscimento “Oscar della Moda”. Leader nei settori moda, cosmetica ed eventi fashion e culturali, Bilancio si distingue per il suo contributo nel panorama imprenditoriale italiano. Questo premio rappresenta un riconoscimento alla sua professionalità e all’impegno nel settore, consolidando la sua posizione come figura di rilievo nel mondo della moda e dell’imprenditoria.

Assegnato a Luigi Bilancio, imprenditore e manager campano leader nel settore moda, cosmetica ed eventi fashion e culturali, il prestigioso premio “Oscar della Moda”. Il riconoscimento è stato assegnato a Roma nel Salone delle Colonne dell’EUR, durante la XII Edizione del Premio Europeo ST. Oscar della Moda, evento di punta nel panorama fashion italiano e internazionale che celebra l’eccellenza nel settore moda e spettacolo riunendo personalità di spicco, esperti, creativi e imprenditori leader del comparto con una giuria tecnica di alto profilo e la conduzione di volti noti della tv. in foto Luigi Bilancio Fortemente legato a realtà come Clarence Corporation, società con sede ad Avellino leader di mercato nel settore consulenza e model management, Bilancio ha guidato corso della sua carriera importanti progetti legati alla moda, alla formazione e allo sviluppo di talenti emergenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Oscar della Moda a Luigi Bilancio Leggi anche: Jacopo Finocchi si aggiudica la borsa di studio intitolata a Luigi Vignaroli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Luigi Bilancio premiato tra le eccellenze del fashion - Un riconoscimento internazionale celebra la sua visione innovativa e il contributo strategico allo sviluppo creativo italiano. iltitolo.it

