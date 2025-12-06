Scandone Avellino e Benevento sfida di alta quota al Pala Miwa
La Scandone Avellino di coach Carone si prepara ad una trasferta impegnativa sul parquet della Miwa Cestistica Benevento, una delle squadre più in forma del momento.I sanniti, dopo un avvio complicato, hanno cambiato passo e sono reduci da cinque vittorie consecutive, che hanno riportato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La famiglia della Scandone Avellino si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mabel Bocchi, storica cestista italiana. Campionessa dal talento straordinario, vincitrice di 8 scudetti, Mabel ha mosso i suoi primi passi proprio ad Avellino, esordendo a soli 15 ann - facebook.com Vai su Facebook
La Scandone sfida la Miwa in trasferta - La Scandone Avellino di coach Carone si prepara ad una trasferta impegnativa sul parquet della Miwa Cestistica Benevento, una delle squadre più in forma del momento. Riporta irpinia24.it
Dell’Imperio: «Solidità difensiva e concentrazione: così la Scandone prepara il derby di Benevento» - La Scandone Avellino si prepara ad affrontare il difficile derby in trasferta contro la Miwa Benevento. Da orticalab.it
Scandone, Dell'Imperio: "Vorremmo fare dell'intensità il nostro marchio di fabbrica. Contro Benevento sfida importante" - L'assistant coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, ha parlato oggi in conferenza stampa del prossimo derby che vedrà gli irpini impegnati contro la Miwa Benevento: "Dopo la sconfitta con la ... Riporta msn.com
Scandone, attesa dalla sfida con l’Esperia Cagliari - La Scandone Avellino torna sul parquet del PalaDelMauro sabato 29 novembre, alle ore 20:30, per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, ospitando l’Esperia Olimpia Cagliari, forma ... Si legge su irpinia24.it
La Scandone Avellino cresce ancora, Cagliari si arrende al Del Mauro - Nel prossimo weekend derby in trasferta contro Benevento La Scandone Avellino non rallenta la sua cor ... Come scrive orticalab.it
Scandone Avellino, Ragusa: “La partita di Cagliari mi è servita dal punto di vista mentale, grazie anche ai miei compagni di squadra" - Jacopo Ragusa della Scandone Avellino fa il punto dopo l’ultima sfida e guarda agli obiettivi futuri della stagione. Lo riporta msn.com