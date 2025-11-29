Scandone Avellino sfida d’alta quota con l’Esperia Cagliari
La Scandone Avellino torna sul parquet del PalaDelMauro sabato 29 novembre, alle ore 20:30, per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, ospitando l’Esperia Olimpia Cagliari, formazione in crescita e dotata di un roster profondo e strutturato.Cagliari in Irpinia: un avversario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
