Scandicci è un muro la Balducci si inchina e rimanda la salvezza

Scandicci ha battuto la Balducci con un punteggio che ha lasciato poche speranze di salvezza alla squadra toscana. La partita si è giocata domenica pomeriggio e ha visto i biancorossi dominare fin dalle prime battute, portando a casa una vittoria importante. La Balducci, invece, ha faticato a trovare il ritmo giusto e ora si trova in una posizione delicata in classifica, con poche giornate rimaste per recuperare.

Muro Toscano, Salvezza Rimandata: La Balducci Cede a Scandicci e Affronta un Finale di Campionato Decisivo. La Balducci Macerata vede allontanarsi la salvezza in Serie A1 di pallavolo femminile, cedendo 3-0 alla Savino Del Bene Scandicci, campione in carica, nella penultima giornata di Regular Season. La partita, disputata il 15 febbraio 2026 al Pala Big Mat di Firenze, è stata dominata dalle toscane, grazie soprattutto a un muro particolarmente efficace e alle prestazioni di Antropova. Il futuro della squadra marchigiana si deciderà nell’ultima, cruciale, sfida contro Bergamo. La Partita: Scandicci Impone la Sua Forza.🔗 Leggi su Ameve.eu La Cbf Balducci cade anche contro Novara. Ora la corsa salvezza si fa più complicata La Cbf Balducci perde anche contro Novara e la corsa alla salvezza si complica. A1 femminile. "Cbf Balducci, il pubblico può dare la spinta per la salvezza» La squadra femminile del Cbf Balducci si prepara a una partita fondamentale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vincono Scandicci e Milano, punti salvezza per Monviso; A Scandicci un primo set-maratona (41-43), poi Conegliano chiude il conto; Imoco spietata a Scandicci: vince il primo set 41-43 e chiude 0-3. Le Pantere si portano a +7 sulle toscane; LIVE Scandicci-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio delle campionesse d’Italia, 27 punti per la solita Haak!. A Scandicci un primo set-maratona (41-43), poi Conegliano chiude il contoProva monumentale di Haak che ha messo a terra 28 punti, 17 per Zhu e 11 per Gabi. Dopo la prima frazione (il più lungo della stazione in tutta la serie A e il quinto di sempre nella storia) le panter ... trevisotoday.it L'Imoco Conegliano vince la Coppa Italia di pallavolo femminile: Scandicci battuta 3-0Un successo che rafforza il dominio delle Pantere nel panorama del volley e che aggiunge un altro prestigioso trofeo alla bacheca del club ... rainews.it La Prosecco Doc Conegliano conquista l’ottava Coppa Italia della sua storia, la settima consecutiva, vincendo contro la Savino Del Bene Scandicci 3-0. Una finale di altissimo livello, decisa da muro, difesa e dai colpi di Zhu, Gabi e Fahr facebook