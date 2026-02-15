Scandicci è un muro la Balducci si inchina e rimanda la salvezza

Scandicci ha battuto la Balducci con un punteggio che ha lasciato poche speranze di salvezza alla squadra toscana. La partita si è giocata domenica pomeriggio e ha visto i biancorossi dominare fin dalle prime battute, portando a casa una vittoria importante. La Balducci, invece, ha faticato a trovare il ritmo giusto e ora si trova in una posizione delicata in classifica, con poche giornate rimaste per recuperare.

Muro Toscano, Salvezza Rimandata: La Balducci Cede a Scandicci e Affronta un Finale di Campionato Decisivo. La Balducci Macerata vede allontanarsi la salvezza in Serie A1 di pallavolo femminile, cedendo 3-0 alla Savino Del Bene Scandicci, campione in carica, nella penultima giornata di Regular Season. La partita, disputata il 15 febbraio 2026 al Pala Big Mat di Firenze, è stata dominata dalle toscane, grazie soprattutto a un muro particolarmente efficace e alle prestazioni di Antropova. Il futuro della squadra marchigiana si deciderà nell’ultima, cruciale, sfida contro Bergamo. La Partita: Scandicci Impone la Sua Forza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

La Cbf Balducci cade anche contro Novara. Ora la corsa salvezza si fa più complicata

La Cbf Balducci perde anche contro Novara e la corsa alla salvezza si complica.

A1 femminile. "Cbf Balducci, il pubblico può dare la spinta per la salvezza»

La squadra femminile del Cbf Balducci si prepara a una partita fondamentale.

Argomenti discussi: Vincono Scandicci e Milano, punti salvezza per Monviso; A Scandicci un primo set-maratona (41-43), poi Conegliano chiude il conto; Imoco spietata a Scandicci: vince il primo set 41-43 e chiude 0-3. Le Pantere si portano a +7 sulle toscane; LIVE Scandicci-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio delle campionesse d’Italia, 27 punti per la solita Haak!.

A Scandicci un primo set-maratona (41-43), poi Conegliano chiude il contoProva monumentale di Haak che ha messo a terra 28 punti, 17 per Zhu e 11 per Gabi. Dopo la prima frazione (il più lungo della stazione in tutta la serie A e il quinto di sempre nella storia) le panter ... trevisotoday.it

scandicci è un muroL'Imoco Conegliano vince la Coppa Italia di pallavolo femminile: Scandicci battuta 3-0Un successo che rafforza il dominio delle Pantere nel panorama del volley e che aggiunge un altro prestigioso trofeo alla bacheca del club ... rainews.it