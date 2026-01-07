Avis presenta una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al dono del sangue, con un focus su volti e storie di persone comuni. L’obiettivo è mettere in evidenza l’importanza della donazione, valorizzando il ruolo di chi contribuisce quotidianamente a salvare vite. Un’iniziativa che invita alla riflessione e alla partecipazione, sottolineando il valore umano alla base di questa scelta solidale.

Mettere al centro le persone, i loro volti e le loro storie quotidiane per raccontare il valore della donazione di sangue. È questo l’obiettivo della nuova campagna promozionale dell’Avis Comunale di Soave, intitolata #Noicimettiamolafaccia, che ha preso ufficialmente il via nei primi giorni del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Veronasera.it - Soave ci mette la faccia per il dono del sangue: Avis lancia la nuova campagna di sensibilizzazione

