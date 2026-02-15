Roberto Saviano ha criticato duramente Marotta, accusandolo di influenzare negativamente il calcio italiano. Lo scrittore sostiene che, finché Marotta resterà nel mondo del calcio, i campionati sembreranno sempre più falsati agli occhi dei tifosi. Saviano ha fatto riferimento alle recenti inchieste sulla curva e all’episodio di Bastoni, che, secondo lui, dimostrano come il sistema sia corrotto e ingiusto.

Saviano shock, lo scrittore attacca il sistema e la dirigenza nerazzurra citando inchieste sulla curva e l’episodio arbitrale decisivo di Bastoni. Il “caso Bastoni” travalica i confini del rettangolo di gioco e finisce nel mirino della critica sociale di Roberto Saviano. Lo scrittore ha dedicato un lungo e durissimo post all’episodio che ha indirizzato il Derby d’Italia, trasformando la simulazione del difensore nerazzurro e l’ingiusta espulsione di Pierre Kalulu nel pretesto per un’analisi spietata sullo stato di salute del calcio italiano. Per l’intellettuale, la vittoria dell’ Inter per 3-2 non è solo frutto del campo, ma di un contesto viziato che mina la credibilità dell’intero torneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Saviano durissimo contro Marotta: «Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati»

Roberto Saviano critica duramente Giuseppe Marotta, accusandolo di danneggiare il calcio italiano durante un’intervista.

Roberto Saviano critica l’Inter e Marotta, accusando il calcio italiano di rispondere con silenzi selettivi dopo le recenti accuse di sudditanza nei confronti della Curva Nord.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.