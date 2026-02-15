Inter Juve le parole dure di Saviano contro Marotta | Finché quest’uomo avrà un ruolo…

Roberto Saviano critica duramente Giuseppe Marotta, accusandolo di danneggiare il calcio italiano durante un’intervista. Saviano sostiene che finché Marotta continuerà a lavorare in ruoli di spicco, il calcio perderà credibilità e trasparenza. La sua voce si è alzata dopo le recenti polemiche legate alle strategie di mercato dell’Inter e alla gestione delle trattative tra le grandi squadre. Saviano ha aggiunto che la presenza di Marotta crea un clima di sospetto tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando dubbi sulla trasparenza delle operazioni sportive.