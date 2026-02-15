Inter Juve le parole dure di Saviano contro Marotta | Finché quest’uomo avrà un ruolo…
Roberto Saviano critica duramente Giuseppe Marotta, accusandolo di danneggiare il calcio italiano durante un’intervista. Saviano sostiene che finché Marotta continuerà a lavorare in ruoli di spicco, il calcio perderà credibilità e trasparenza. La sua voce si è alzata dopo le recenti polemiche legate alle strategie di mercato dell’Inter e alla gestione delle trattative tra le grandi squadre. Saviano ha aggiunto che la presenza di Marotta crea un clima di sospetto tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando dubbi sulla trasparenza delle operazioni sportive.
Il panorama calcistico nazionale è scosso da una nuova, durissima riflessione. Roberto Saviano, celebre scrittore e intellettuale partenopeo da sempre attento alle dinamiche sociali del Paese, ha affidato al proprio profilo Instagram un editoriale al vetriolo sullo "stato di salute" del nostro calcio dopo gli episodi di sabato sera in Inter Juve. Situazioni, non le prime, che hanno messo a nudo le fragilità sistemiche di uno sport sempre più diviso tra spettacolo e veleni.
Marotta punta l’ex Juve: ceduto quest’estate, l’Inter vuole riportarlo in Italia per sostituire il top. Ecco di chi si tratta
L’Inter punta nuovamente all’ex Juve, desiderosa di rinforzare la rosa con un acquisto di livello.
Inter Juve, caos all’intervallo. Gazzetta: parole grosse di Spalletti verso Marotta. Scontro sfiorato tra Modesto e Ferri
Durante l’intervallo di Inter-Juve, il clima si è surriscaldato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
