Saviano attacca Marotta | Campionato falsato se l’Inter vince non vale nulla

Il riverbero delle polemiche nate a San Siro travalica i confini della cronaca sportiva per approdare in un territorio d’analisi socio-politica ben più cupo e istituzionale. A ventiquattr’ore dal fischio finale di un derby d’Italia segnato da sviste arbitrali macroscopiche, la voce di Roberto Saviano si leva per squarciare il velo di prudenza che solitamente avvolge le dinamiche del potere calcistico nazionale. Lo scrittore, attraverso una dura requisitoria affidata ai propri canali social, ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di Giuseppe Marotta, parlando apertamente di un «campionato falsato» e di un problema strutturale che minerebbe alle fondamenta la credibilità del titolo tricolore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

