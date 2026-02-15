Saviano | Il campionato italiano oggi è falsato e se pure l’Inter lo vincesse non varrebbe nulla

Roberto Saviano ha criticato il calcio italiano, affermando che il campionato è falsato a causa delle continue ingiustizie e delle decisioni discutibili degli arbitri. La sua riflessione nasce dal fatto che, secondo lui, anche se l’Inter vincesse il campionato, il risultato perderebbe valore a causa delle irregolarità che dominano il sistema. Saviano ha scritto che molte partite sono condizionate da comportamenti sospetti e che questo danneggia la credibilità del calcio nel nostro paese.

Roberto Saviano, noto scrittore e giornalista, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una riflessione dai toni molto duri sulle condizioni attuali del calcio italiano, alla luce di quanto accaduto ieri sera in Inter-Juventus e nelle ultime settimane, tra cui l'episodio del petardo lanciato da un tifoso nerazzurro nei confronti di Emil Audero nella partita contro la Cremonese. Di seguito la lunga riflessione di Saviano. "Non è una questione di colori. Non è una questione di simpatie o antipatie sportive. Qui non si parla di Inter contro qualcuno. Si parla di sistema. Quando un provvedimento giudiziario afferma l'esistenza di una "situazione di sudditanza" nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport.