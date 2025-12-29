Oro d’Italia | ecco perché i lingotti di Bankitalia restano intoccabili
L’oro di Bankitalia rappresenta una risorsa strategica e simbolo di stabilità economica. La sua natura e il suo ruolo all’interno delle riserve ufficiali rendono i lingotti italiani un patrimonio inalterabile e di difficile accesso. In questo articolo, analizzeremo le ragioni di questa inviolabilità, evidenziando come la sua gestione sia regolamentata e tutelata nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.
Cominciamo da una verità semplice, quasi banale, ma che banale non è affatto: l’oro della riserva nazionale non si può toccare. L’emendamento Malan, riformulato facendo riferimento ai Trattati Ue, ha fissato sì un importante punto politico: i lingotti sono del popolo italiano. Principio mai messo in dubbio. Ma a gestirlo è Banca d’Italia. Come prima. Come sempre. Il confine della sovranità. Quel tesoro non si può toccare perché è l’ultimo bastione della sovranità nazionale, l’equivalente monetario delle mura di una città medievale. Quando tutto il resto è stato negoziato, promesso, rinviato o rifinanziato, lì si arriva. 🔗 Leggi su Panorama.it
