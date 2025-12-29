Oro d’Italia | ecco perché i lingotti di Bankitalia restano intoccabili

L’oro di Bankitalia rappresenta una risorsa strategica e simbolo di stabilità economica. La sua natura e il suo ruolo all’interno delle riserve ufficiali rendono i lingotti italiani un patrimonio inalterabile e di difficile accesso. In questo articolo, analizzeremo le ragioni di questa inviolabilità, evidenziando come la sua gestione sia regolamentata e tutelata nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.

