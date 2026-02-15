Sassuolo vittoria di misura su Udinese | Laurientè e Pinamonti firmano la rimonta in trasferta
Laurientè e Pinamonti hanno deciso la vittoria del Sassuolo contro l’Udinese, che si è giocata al Bluenergy Stadium e si è conclusa con un risultato di 2-1. La squadra emiliana, reduce da alcune prestazioni deludenti in casa, ha mostrato una maggiore determinazione in trasferta, portando a casa tre punti fondamentali. La partita si è acceso nel secondo tempo, quando i due attaccanti hanno trovato la rete per ribaltare il punteggio.
Sassuolo Rinasce in Trasferta: Laurientè e Pinamonti Decidono il Match Contro l’Udinese. Udine, 15 febbraio 2026 – Il Sassuolo ha ribaltato il risultato al Bluenergy Stadium, superando l’Udinese per 2-1 in una partita combattuta valida per la venticinquesima giornata della Serie A. La vittoria, firmata da Armand Laurientè e Andrea Pinamonti, rappresenta un importante segnale di ripresa per la squadra di Fabio Grosso, reduce dalla recente sconfitta contro l’Inter, e complica ulteriormente la posizione dei friulani in classifica. Primi Minuti Tattici e Equilibrio a Centrocampo. L’incontro è iniziato con un Sassuolo determinato a imporre il proprio gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sassuolo, ribaltone lampo a Udine: Pinamonti e Laurienté firmano l’aggancio
Il Sassuolo ha vinto a Udine grazie ai gol di Pinamonti e Laurienté, che hanno portato alla svolta nel secondo tempo.
Udinese-Sassuolo 1-2, Laurienté e Pinamonti ribaltano la gara
Il Sassuolo ha vinto 2-1 contro l’Udinese grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti, che hanno ribaltato il risultato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Roma supera 1-0 il Milan e l’Inter risponde con un 3-0 sulla Fiorentina, vince ancora il Napoli; L’Inter travolge il Sassuolo: i nerazzurri passano con un 5-0 al Mapei Stadium; Sassuolo-Inter, segui la diretta; Serie A: l’Inter cerca la fuga al Mapei Stadium, Juve-Lazio il big match domenicale - IGE.
Udinese-Sassuolo 1-2, vittoria in rimonta dei neroverdi di GrossoUDINE (ITALPRESS) – Colpo esterno del Sassuolo, che rialza subito la testa dopo il tracollo con l’Inter. Gli uomini di Fabio Grosso rimontano 2-1 l’Udinese nel match del Bluenergy Stadium, valevole pe ... lanuovasardegna.it
Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2 risultato finale: vittoria in rimonta dei neroverdiSorride la squadra di Grosso nonostante lo svantaggio accumulato dopo pochi minuti nel primo tempo ... msn.com
#Grosso parla così dopo la vittoria del #Sassuolo con l’Udinese Le sue dichiarazioni x.com
Pinamonti regala i tre punti al Sassuolo: vittoria per 2-1 contro l’Udinese facebook