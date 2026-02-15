Sassuolo vittoria di misura su Udinese | Laurientè e Pinamonti firmano la rimonta in trasferta

Laurientè e Pinamonti hanno deciso la vittoria del Sassuolo contro l’Udinese, che si è giocata al Bluenergy Stadium e si è conclusa con un risultato di 2-1. La squadra emiliana, reduce da alcune prestazioni deludenti in casa, ha mostrato una maggiore determinazione in trasferta, portando a casa tre punti fondamentali. La partita si è acceso nel secondo tempo, quando i due attaccanti hanno trovato la rete per ribaltare il punteggio.

Sassuolo Rinasce in Trasferta: Laurientè e Pinamonti Decidono il Match Contro l'Udinese. Udine, 15 febbraio 2026 – Il Sassuolo ha ribaltato il risultato al Bluenergy Stadium, superando l'Udinese per 2-1 in una partita combattuta valida per la venticinquesima giornata della Serie A. La vittoria, firmata da Armand Laurientè e Andrea Pinamonti, rappresenta un importante segnale di ripresa per la squadra di Fabio Grosso, reduce dalla recente sconfitta contro l'Inter, e complica ulteriormente la posizione dei friulani in classifica. Primi Minuti Tattici e Equilibrio a Centrocampo. L'incontro è iniziato con un Sassuolo determinato a imporre il proprio gioco.

