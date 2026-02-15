Udinese-Sassuolo 1-2 Laurienté e Pinamonti ribaltano la gara

Il Sassuolo ha vinto 2-1 contro l’Udinese grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti, che hanno ribaltato il risultato. La partita si è giocata oggi al Bluenergy Stadium, dove i neroverdi sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. La squadra di Dionisi ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti importanti.

Udine, 15 febbraio 2026 – Colpo del Sassuolo al Bluenergy Stadium nel lunch match della 25° giornata di Serie A. L' Udinese, in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Solet, si fa rimontare nella ripresa e perde 1-2. Di Laurienté e Pinamonti i gol che decidono la sfida. Con questo successo, il secondo consecutivo fuori casa, la compagine neroverde sale a quota 32 punti, agganciando proprio la squadra bianconera in classifica. La cronaca. Primo tempo - Per la prima occasione del match basta attendere meno di tre minuti, quando il filtrante di Berardi trova l'inserimento di Thorstvedt, il cui destro a incrociare non inquadra per poco il bersaglio grosso.