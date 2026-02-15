Sassuolo ribaltone lampo a Udine | Pinamonti e Laurienté firmano l’aggancio

Il Sassuolo ha vinto a Udine grazie ai gol di Pinamonti e Laurienté, che hanno portato alla svolta nel secondo tempo. La squadra di Fabio Grosso ha recuperato due reti di svantaggio e ha conquistato tre punti importanti per la classifica. La partita si è giocata sotto gli occhi di molti tifosi, che hanno assistito a un risultato inaspettato.

Il riscatto del Sassuolo passa per i novanta minuti del Bluenergy Stadium, dove la compagine guidata da Fabio Grosso ribalta l’Udinese e si riprende con forza un posto al sole nella zona sinistra della classifica. Un successo, quello dei neroverdi nel lunch match della venticinquesima giornata, che matura in un fazzoletto di 96 secondi: tanto è bastato alla coppia d’assi composta da Laurienté e Pinamonti per disintegrare le certezze friulane e completare una rimonta che profuma di maturità ritrovata. L’illusione di Solet e il blackout friulano. L’avvio della contesa aveva lasciato presagire un pomeriggio differente per gli uomini di Kosta Runjaic.🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A.

Laurienté ha conquistato i tifosi con una prestazione infiammante, mentre Pinamonti si è distinto con un impegno totale durante la partita tra Udinese e Sassuolo, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526.

