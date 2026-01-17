Grosso dopo Napoli Sassuolo | Mi tengo stretto la prestazione abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso! Sull’obiettivo salvezza rispondo così

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha sottolineato l’importanza della prestazione della squadra e il buon risultato ottenuto nel girone di andata. Grosso ha evidenziato l’obiettivo della salvezza e si è mostrato fiducioso nel proseguimento della stagione, mantenendo un tono sobrio e realistico nel commentare l’esito del match e le prospettive future dei neroverdi.

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Sassuolo, il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha commentato così la sconfitta maturata nel 21° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SASSUOLO CHE MERITAVA DI PIU', COSA DI DICE ALLA SQUADRA IN QUESTI CASI? – «Per ora niente, a caldo non mi piace parlare. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, peccato esser usciti dal campo con zero punti. Oggi la squadra, tra tante difficoltà, ha risposto presente. E' una cosa che mi tengo stretta, so quanto è difficile questo campionato da neofiti. Mi tengo la prestazione, dobbiamo esser bravi a ripeterla, adesso arrivano le partite difficili».

