La lite per lo spaccio degenera in sassaiola | denunciati i responsabili

I Carabinieri di Ravenna hanno denunciato due uomini coinvolti in una rissa scoppiata il 30 gennaio vicino alla stazione ferroviaria, quando alcuni giovani hanno lanciato sassi durante una disputa legata allo spaccio di droga.

Si è conclusa con l’identificazione e la denuncia dei responsabili l’indagine dei Carabinieri della compagnia di Ravenna relativa alla “sassaiola” dello scorso 30 gennaio Si è conclusa con l’identificazione e la denuncia dei responsabili l’indagine dei Carabinieri della compagnia di Ravenna relativa alla “sassaiola” dello scorso 30 gennaio nella zona della stazione ferroviaria. L’episodio, che ha generato forte allarme sociale, ha visto protagonisti diversi cittadini stranieri coinvolti in una violenta rissa scoppiata verso l’ora di pranzo in via Carducci. Le numerose segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti e passanti avevano descritto un fitto lancio di sassi, nello specifico “sanpietrini” divelti dal manto stradale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Gli interventi dei carabinieri di Cesena e delle stazioni di San Carlo, Sarsina e Verghereto hanno riguardato diversi episodi recenti.

Sparatoria in strada al Gratosoglio (Milano), ferito un 25enne. La lite in strada, nei pressi di un parcheggio, forse per ragioni di spaccio. Il giovane soccorso in ospedale non è in pericolo di vita facebook